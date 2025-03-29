Хэмилтон согласен с Ферстаппеном по поводу двигателей V10

Британский гонщик Льюис Хэмилтон из «Феррари» согласился с нидерландским пилотом Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в вопросе о двигателях V10.

«Всем известно, что двигатели V6 никогда не звучали впечатляюще. Помню, как в первый раз пришел на гонку. Шумахер проходил первый поворот, а мне было 12 лет. Моя грудная клетка вибрировала, и я был в восторге. Это было самое невероятное ощущение и звук, которые я когда-либо испытывал, и с годами мы утратили это.

Если мы сможем вернуться к этим восхитительным по звучанию двигателям и при этом достичь всех целей в области устойчивого развития, то почему бы и нет?

Переход с V10 на V6 был интересным шагом. Утверждалось, что это снизит затраты, но на то, чтобы заставить эти V6 работать, ушло много средств. Более того, действительно ли они более экологичны, если учесть все аккумуляторы, которые нам приходилось использовать на протяжении многих лет? Возможно, нам стоит сосредоточиться на экологически чистых видах топлива», — цитирует Хэмилтона издание Racingnews365.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.