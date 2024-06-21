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Сегодня, 19:54

Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике «Гран-при Испании»

Алина Савинова
Болид Льюиса Хэмилтона.
Фото Reuters
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Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй свободной практике «Гран-при Испании». 10-й этап «Формулы-1» сезона-2024 проходит на автодроме «Каталунья» в Барселоне.

Семикратный чемпион мира показал результат 1 минута 13,264 секунды. На второй строчке расположился гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+ 0,022 секунды). Третьим стал Ландо Норрис из «Макларен» (+0,055), который был лучшим в первой тренировке.

Третья практика пройдет в субботу, 22 июня, в 13.30 по московскому времени. В этот же день на 17.00 по мск запланирована квалификация. Основная гонка состоится 23-го числа, в воскресенье, начало — в 16.00.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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