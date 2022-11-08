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Сегодня, 14:49

Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Семикратному чемпиону мира «Формулы-1» и пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону на специальной церемонии присвоили звание почетного гражданина Бразилии.

«Получить такое звание для меня — огромная честь. Теперь я наконец могу сказать, что я — один из вас. Я люблю Бразилию, я всегда любил эту страну и хочу посвятить это почетное звание Айртону Сенне, моему герою», — сказал Хэмилтон на мероприятии.

Спикер парламента Артур Лира назвал Хэмилтона «героем для всех бразильцев», который родился британцем, но «у него сердце бразильца».

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф заявил, что если Хэмилтон получил признание в стране своего героя, то это является подлинным мерилом его невероятных достижений.

37-летний британец является трехкратным победителем «Гран-при Бразилии».

В сезоне-2022 гонка на трассе «Интерлагос» пройдет с 11 по 13 ноября.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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