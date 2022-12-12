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12 декабря, 17:20

Хэмилтон, Уильямс и Леброн вошли в список самых стильных людей года по версии New York Times

Алина Савинова
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Газета New York Times опубликовала список 93 самых стильных людей в 2022 году.

В топ были включены пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, американская теннисистка Серена Уильямс, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри. Список формировался в произвольном порядке, в него также вошли актеры, политики и другие знаменитые личности.

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира «Формулы-1».

Серена Уильямс за свою карьеру одержала 23 победы на турнирах «Большого шлема», 73 победы на турнирах WTA и стала 4-кратной олимпийской чемпионкой.

Леброн Джейм — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион НБА.

Стефен Карри в этом году стал четырехкратным чемпионом НБА и впервые за карьеру был признан самым ценным игроком финальной серии.

Леброн Джеймс
Льюис Хэмилтон
Серена Уильямс
Стефен Карри
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