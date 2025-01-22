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Сегодня, 12:40

Хэмилтон впервые совершил заезд на болиде «Феррари»

Камила Абдурахманова
Болид пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона
Фото Reuters
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Британский пилот Льюис Хэмилтон впервые протестировал болид команды «Феррари».

Семикратный чемпион «Формулы-1» проехал круг за рулем машины Феррари SF-23 2023 года во время испытания на треке во Фьорано в Италии. Тренировка проходила при густом тумане.

Ранее сообщалось, что первый официальный выход Хэмилтона в качестве пилота «Феррари» состоится в марте на мероприятии в Милане.

В минувшем сезоне британец выиграл две гонки и занял седьмое место в личном зачете пилотов. Он набрал 223 очка.

Феррари
Льюис Хэмилтон
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