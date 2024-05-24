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Сегодня, 16:20

Хэмилтон выиграл первую практику на «Гран-при Монако»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем первой практики на «Гран-при Монако».

Результат лучшего круга 39 летнего британца — 1.12,169. Всего он проехал 34 круга.

Вторым стал гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, проигравший лидеру 0,029 секунды. Тройку лучших замкнул Джордж Расселл, представляющий «Мерседес» (+0,126).

Лидер общего зачета текущего сезона «Формулы-1» Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал 11-й результат, отстав от Хэмилтона на 0,815 секунды.

Квалификация «Гран-при Монако» пройдет в субботу, 25 мая.

Формула-1
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Оскар Пиастри
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