Хэмилтон выиграл первую практику на «Гран-при Монако»

Сегодня, 16:20
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем первой практики на «Гран-при Монако».
Результат лучшего круга 39 летнего британца — 1.12,169. Всего он проехал 34 круга.
Вторым стал гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, проигравший лидеру 0,029 секунды. Тройку лучших замкнул Джордж Расселл, представляющий «Мерседес» (+0,126).
Лидер общего зачета текущего сезона «Формулы-1» Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал 11-й результат, отстав от Хэмилтона на 0,815 секунды.
Квалификация «Гран-при Монако» пройдет в субботу, 25 мая.