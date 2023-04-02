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Сегодня, 19:26

Хэмилтон — о борьбе с Ферстаппеном: «Все прошло вполне неплохо. Я не выталкивал его с трассы»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слова нидерландского автогонщика Макса Ферстаппена об их борьбе на Гран-при Австралии.

Ранее Ферстаппен заявил, что Хэмилтон действовал во время гонки не по правилам.

«Думаю, что все прошло вполне неплохо. Макс затормозил раньше, я затормозил позже. Я целиком занял внутреннюю траекторию, и мне показалось, что мы оба оставили друг другу достаточно пространства на трассе. Я не выталкивал его с трассы, а Макс не поворачивал в меня, никаких касаний между нашими болидами не было. Это просто гонки», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии. Хэмилтон занял второе место в этой гонке.

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12848187/australian-grand-prix-lewis-hamilton-defends-first-lap-overtake-after-max-verstappen-query
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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