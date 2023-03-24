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Сегодня, 17:40

Хэмилтон — о возможной смене команды: «Не думаю, что я буду где-то еще»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон отреагировал на слова руководителя команды Тото Вольффа о его будущем.

Ранее Вольфф признался, что поймет решение Хэмилтона перейти в другую команду. По словам руководителя, это может произойти, если у «Мерседес» не будет возможности предоставить гонщику конкурентоспособную технику.

«Я не заостряю на этом внимание. Мне нравится моя команда. Я так благодарен всем тем, кто был со мной на протяжении всего моего путешествия совместно с «Мерседес». Я не думаю, что буду где-то еще», — приводит Racingnews365 слова Хэмилтона.

В текущем сезоне «Формулы-1» британец занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-reacts-to-wolffs-comments-about-his-future
Льюис Хэмилтон
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