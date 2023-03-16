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16 марта, 22:45

Хэмилтон заявил, что не планирует покидать «Мерседес»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что не планирует уходить из немецкого коллектива.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, подобрал не лучшие слова. Конечно, бывают ситуации, когда ты не согласен с некоторыми членами команды, но важно продолжать слышать друг друга и работать вместе. Я по-прежнему на 100% верю команде — они моя семья, я уже много лет выступаю за них и не планирую никуда переходить. Но нам всем нужна встряска, нам всем нужно идти вперед. Мы увидели, какая у нас скорость, и какой скорости добились соперники — пора принимать смелые решения, чтобы сократить отставание от лидирующих парней. Надеюсь, в какой-то момент сезона мы сократим отставание, но, вероятно, к тому времени будет уже слишком поздно с точки зрения борьбы за титул, однако мы можем заставить всех обратить на нас внимание. Я полностью связан с «Мерседес», поскольку сотрудничаю с ними с 13 лет. Я очень горжусь брендом и бизнесом, их влиянием на мир, но всегда можно сделать больше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sport.

38-летний британец разочарован неудачным стартом сезона — он занял пятое место на «Гран-при Бахрейна». До этого Хэмилтон высказывал публичное недовольство тем, что руководство «Мерседеса» проигнорировало его мнение при разработке нового болида.

Контракт Хэмилтона с командой истекает в конце сезона. На его счету 7 чемпионских титулов в «Формуле-1».

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12835403/lewis-hamilton-has-no-plan-to-leave-mercedes-after-poor-start-to-2023-formula-1-season
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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