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Сегодня, 13:38

Хэмилтон заявил, что после завершения карьеры сосредоточится на продюсерской компании

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Семикратный чемпион «Формулы-1» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о планах после завершения спортивной карьеры.

«Мое основное внимание и моя основная работа по-прежнему обращены в сторону автогонок. Мне 37 лет. Я очень сосредоточен на своем здоровье: на теле, уме и душевном состоянии. Я хорошо знаком с великими спортсменами, которые, как и я, проводят всю карьеру, сосредоточившись на своем виде спорта. Я разговаривал с людьми, которые говорили: «Послушай, когда я закончил, все рухнуло. Я не был готов заниматься чем-то другим. У меня не было времени, чтобы научиться каким-либо другим ремеслам, освоить другие навыки». Поэтому, когда я перестану участвовать в гонках — чего я не планирую делать в ближайшее время, — я хочу, чтобы все прошло гладко. Я хочу иметь возможность двигаться дальше, чтобы полностью сосредоточиться на работе с продюсерской компанией и быть в состоянии работать на том же уровне, к которому привык», — приводит слова Хэмилтона Deadline.

Он также рассказал, что каждый день жалеет о том, что не смог сняться в фильме «Топ Ган: Мэвирик». По его словам, Том Круз связывался с режисерам картины Джозефом Косински, чтобы Хэмилтон мог сыграть роль одного из летчиков, однако гонщик не смог принять участие в проекте.

«Как правило, я стараюсь пользоваться подобными шансами, но гоночный сезон для меня всегда на первом месте», — добавил Хэмилтон.

После 19 этапов сезона-2022 37-летний британец занимает шестое место в личном зачете, набрав 198 очков.

Источник: https://deadline.com/2022/10/lewis-hamilton-launches-film-tv-company-dawn-apollo-films-top-gun-maverick-jeffrey-katzenberg-george-lucas-1235154122/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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