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Сегодня, 10:20

Хэмилтон заявил, что соцсети становятся токсичнее

Telegram Новости

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» и пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о негативе в соцсетях.

«С годами социальные сети становятся все более и более токсичными, и в конечном итоге нам всем нужно отказаться от них. Психическое здоровье — важный вопрос прямо сейчас. Очень многие читают комментарии и высказывания других людей — это болезненно. К счастью, я их не читаю, однако онлайн-платформы должны делать больше для защиты людей, в особенности детей и женщин. В данный момент это не так, так что, полагаю, этот хейт в интернете продолжится», — приводит слова Хэмилтона The Guardian.

Ранее гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен также рассказал о токсичной атмосфере в соцсетях.

После 20 этапов Хэмилтон занимает пятое место в личном зачете, набрав 216 очков.

Источник: https://www.theguardian.com/sport/2022/oct/31/hamilton-bemoans-toxic-social-media-while-red-bull-team-boycotts-sky
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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