Херрберт рассказал о возможном уходе Норриса из «Макларена»

Бывший гонщик «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о возможном уходе Ландо Норриса из «Макларена», если Оскар Пиастри продолжит доминировать в команде.

«Всегда есть вероятность, что Норрис или Пиастри уйдут из-за внутренней конкуренции. Но стоит ли разрушать сильный дуэт? Даниэль Риккардо покинул «Ред Булл», когда там появился Макс Ферстаппен, и попытался построить карьеру в «Рено». В «Макларене» неизбежно наступит момент, когда придется выбрать первого номера — сохранить равные условия не получится.

Команда начнет делать ставку на того, кто окажется сильнее. Надеюсь, они учтут уроки прошлого сезона. Пока Пиастри сам контролирует ситуацию и выглядит предпочтительнее. Может ли Норрис повторить путь Риккардо?

Теоретически — да... но зачем? Он достаточно быстр, чтобы обойти Оскара в этом чемпионате. Обоим предстоит серьезная борьба», — заявил Херберт в интервью Racingnews365.

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнеру по команде Пиастри, у которого 99 баллов.