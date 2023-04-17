Хилл объяснил, почему он считает Ферстаппена зрелым пилотом

Чемпион 1996 года Деймон Хилл высказался о пилоте «Ред Булла» Максе Ферстаппене.

«Мне было 36 лет, прежде чем я выиграл чемпионат мира. Я научился всему на своих ошибках... многие из моих ошибок произошли вне поля зрения общественности, в младших формулах, когда я был на пути наверх. Сколько лет Макс уже в «Формуле-1»»? Девять лет? Вся моя карьера в «Формуле-1» длилась всего семь лет. Дело в том, что здесь все решает твоя зрелость, которая приобретается с опытом выступлений в «Формуле-1». Неважно, сколько тебе лет, важно, сколько лет ты находишься в «Формуле-1?. Ты можешь выиграть чемпионат и в 17 лет, если у тебя есть подходящая для этого машина», — приводит слова Хилла Racingnews365.

25-летний нидерландец выступает в «Формуле-1» с 2015 года. На данный момент в его активе два чемпионских титула, 37 побед и 80 подиумов.