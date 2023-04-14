Хилл заявил, что Ферстаппен способен побить все рекорды в «Формуле-1»

Чемпион 1996 года Деймон Хилл считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сможет побить рекорды семикратных чемпионов мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.

«Макс демонстрирует настоящую зрелость, используя свой талант в гонках. Он знает, когда атаковать, а когда поберечь машину. У него нет необходимости максимально выкладываться и всегда в запасе есть козырь, который он использует, когда это необходимо. Пределов нет, он может завоевать и восемь чемпионских титулов. Макс — безжалостный гонщик. Большинство людей считают это качество отрицательным, свойственным эгоистам, но оно совершенно уместно в спорте, где цель только одна — победа. В «Формуле-1» не обязательно всех удивить или хорошо сыграть, главное — победить. И это качество ему поможет», — приводит слова Хилла F1 Nation.

25-летний нидерландец выступает в «Формуле-1» с 2015 года. На данный момент в его активе два чемпионских титула, 37 побед и 80 подиумов.

После первых трех этапов сезоне-2023 Ферстаппен лидирует в личном зачете, набрав 69 очков.