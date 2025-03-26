«Хонда» предлагала «Ред Булл» 10 миллионов евро за место Цуноды

Японская компания «Хонда» была готова заплатить 10 миллионов евро команде «Ред Булл», чтобы Юки Цунода получил место рядом с Максом Ферстаппеном, сообщает Racingnews365.

По данным источника, руководство австрийской команды в лице Кристиана Хорнера, отклонило предложение, отдав предпочтение новозеландцу Лиаму Лоусону. Переговоры между сторонами возобновлялись — «Хонда» вновь готова вложить несколько миллионов для продвижения Цуноды в основной состав. Однако «Ред Булл» пока сохраняет верность своему решению.

На текущий момент в личном зачете «Формулы-1» Цунода занимает 13-ю позицию с тремя набранными очками, тогда как Лоусон находится на 17-м месте, не заработав ни одного очка.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.