«Хонда» зарегистрировалась в FIA для участия в правилах по двигателям «Формулы-1» 2026 года

«Хонда» зарегистрировалась в ФИА в качестве заинтересованного производителя для участия в правилах по двигателям 2026 года, сообщает Motorsport.

«Как «Хонда» мы зарегистрировались в качестве производителя полиуретана после 2026 года. Как гоночная компания мы зарегистрировались в качестве производителя, чтобы продвигать исследования в области гонок. Есть еще тот факт, что 15 ноября было крайним сроком для регистрации. Мы зарегистрировались как производитель, чтобы продолжить эти исследования», — сказал президент «Хонды» Кодзи Ватанабе.

FIA потребовала, чтобы все производители, желающие использовать силовые установки с 2026 года, уведомили руководящий орган о своих намерениях до середины ноября.