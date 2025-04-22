Хорнер может рассматривать Расселла на замену Ферстаппена

Кристиан Хорнер, руководитель команды «Ред Булл», провел несколько неформальных встреч с гонщиком «Мерседес» Джорджем Расселом, сообщает The Race.

По информации источника, Хорнер встречается с Расселом, чтобы подстраховаться на случай ухода из «Ред Булл» действующего четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена по окончании сезона. В последнее время об этом все чаще появляются слухи.

Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры Ферстаппена называют «Мерседес» и «Астон Мартин». Также не исключается, что Ферстаппен возьмет перерыв на год, чтобы оценить расклад сил команд в новом регламенте.