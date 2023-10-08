Хорнер назвал Ферстаппена самым конкурентоспособным пилотом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что доминированием в сезоне-2023 Макс Ферстаппен затмил успехи всех предыдущих чемпионов мира «Формулы-1».

«Макс — самый конкурентоспособный пилот из всех, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Решимость, страсть и целеустремленность, с которой он гоняется, ставят его в один ряд с лучшими гонщиками за всю историю «Формулы-1». Своими выступлениями в этом году он затмил все, что мы видели раньше. Мы видели множество побед Себастьяна Феттеля, но в этом году Макс выступал на совершенно другом уровне. Ему только 26 лет, и он будет становиться все лучше. Он продолжает расти как гонщик. Он уверен в себе, в своих силах, просто садится за руль и побеждает. Мы видели, как Макс пилотирует под дождем, в переменчивых погодных условиях, какие круги выдает в квалификациях — все это просто невероятно. Меня поражает его умение быть одним целым с машиной и его уверенность в себе. Ферстаппен — выдающийся гонщик», — приводит слова Хорнера Sky Sports F1.

26-летний нидерландец смог оформить свое третье чемпионство подряд в ходе спринтерской гонки «Гран-при Катара».