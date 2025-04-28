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Сегодня, 11:42

Хорнер назвал самый яркий момент в истории «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил о первом чемпионском титуле Макса Ферстаппена, завоеванном в 2021 году.

«Макс пришел к нам еще подростком, и мы были свидетелями его роста. Мы видели его талант и исключительные способности, и наша задача заключалась в том, чтобы предоставить ему инструменты для их реализации, например, установить в машину конкурентоспособный двигатель. Первый титул в 2021 году стал одним из самых значимых событий в истории «Формулы-1». Это был яркий момент для нашей команды. Затем последовала впечатляющая победа в 2022 году и невероятный сезон в 2023-м. Все это позволило Максу занять достойное место среди самых известных спортсменов в истории этого вида спорта. Он этого более чем заслуживает», — цитирует Хорнера Formule1.

В текущем сезоне после пяти этапов Ферстаппен занимает третье место в чемпионате с 87 очками.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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