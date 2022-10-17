Хорнер назвал сезон-2021 самым эпичным на ближайшие 20 лет

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу концовки сезона-2021.

«Концовка сезона-2021? Это было безумие. Конечно, это был самый яркий спортивный эпизод если не за последние пять лет, то уж точно за последний год. И, вероятно, в ближайшие 20 лет не будет другого такого чемпионата «Формулы-1». Это было так эпично! И, конечно, спорт поляризует. С одной стороны, фанаты Ферстаппена сходят с ума и думают, что это возмездие за то, что произошло в начале года. С другой стороны, фанаты Хэмилтона считают, что в гонку вмешались и это было несправедливо. И есть нейтральные зрители, которые стали свидетелями феноменальной борьбы между двумя великолепными пилотами, выступавшими на высочайшем уровне», — приводит слова Хорнера GPFans.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседес» приехали на финальный «Гран-при Абу-Даби» с равным количеством очков. В финальной части гонки на трассе появилась машина безопасности, которая позволила Ферстаппену совершить пит-стоп. Перед последним кругом сейфти кар покинул трассу, после чего 25-летний нидерландец в пятом повороте обогнал Хэмилтона и впервые в карьере стал чемпионом мира.