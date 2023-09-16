Хорнер назвал Сингапур одним из самых сложных этапов для «Ред Булл»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о главных проблемах болида на городской гоночной трассе «Марина Бей» в Сингапуре.

«Эта трасса будет для нас одной из самых сложных в сезоне. Характеристики машины не соответствуют ее сильным сторонам, и я думаю, что нам нужно быть на пике формы, чтобы сохранить этот победный импульс. Вы можете видеть, что «Феррари» выглядит сильной, «Макларен» и «Мерседес» тоже, так что в этот уик-энд может быть очень сложно. Нас привлекали преимущественно высокие скорости, а также комбинированные повороты или комбинированные входы. В отличие от 90-градусных поворотов, которые мы видели в Монако и Азербайджане еще ранее в этом году, они были для нас большим испытанием», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

После 14 этапов «Ред Булл» лидирует в зачете конструкторов, набрав 583 очка. В нынешнем сезоне австрийский коллектив выиграл все прошедшие гонки.

В субботу, 16 сентября, в 12.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Сингапура», а в 16.00 — квалификация. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 мск.