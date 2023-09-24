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Сегодня, 16:15

Хорнер — о победе «Руд Булл» в Кубке конструкторов: «Это потрясающий год для команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал досрочную победу команды в Кубке конструкторов.

«Просто потрясающая гонка для нас и просто потрясающий год. Это свидетельство силы этих ребят — всех мужчин и женщин на базе в Милтон-Кейнсе. Каждый вложил свою долю и проявил невероятные усилия, чтобы достичь таких результатов, которые мы показываем, и Макс в данный момент на другой планете», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Макс Ферстаппен вместе с&nbsp;командой празднует победу в&nbsp;Кубке конструкторов. «Ред Булл» оформил досрочный Кубок конструкторов. Это случилось за шесть гонок до конца сезона

«Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов за 6 этапов до конца сезона-2023 благодаря победе Макса Ферстаппена на «Гран-при Японии». Команда стала обладателем трофея во второй раз подряд и в шестой раз в истории.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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