Хорнер объяснил досрочную замену Лоусона на Цуноду

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение вернуть Юки Цуноду в основную команду уже после двух этапов сезона-2025, заменив Лиама Лоусона.

«Было сложно наблюдать, как Лиам борется с RB21 в первых двух гонках. Это коллективное решение, продиктованное спортивными амбициями — защитой титула чемпиона мира и возвращением Кубка конструкторов. Опыт Цуноды критически важен для доработки текущего болида. Мы рады снова видеть его в команде. Лиам нуждается в защите и развитии. Быстрый переход обратно в «Рейсинг Буллз» позволит ему восстановиться в знакомой среде», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.

С «Гран-при Японии» место Лоусона займет Цунода, который вернется в команду после года в «Рейсинг Буллз».

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.