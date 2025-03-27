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27 марта, 13:50

Хорнер объяснил досрочную замену Лоусона на Цуноду

Камила Абдурахманова
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение вернуть Юки Цуноду в основную команду уже после двух этапов сезона-2025, заменив Лиама Лоусона.

«Было сложно наблюдать, как Лиам борется с RB21 в первых двух гонках. Это коллективное решение, продиктованное спортивными амбициями — защитой титула чемпиона мира и возвращением Кубка конструкторов. Опыт Цуноды критически важен для доработки текущего болида. Мы рады снова видеть его в команде. Лиам нуждается в защите и развитии. Быстрый переход обратно в «Рейсинг Буллз» позволит ему восстановиться в знакомой среде», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.

С «Гран-при Японии» место Лоусона займет Цунода, который вернется в команду после года в «Рейсинг Буллз».

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: Ред Булл
6
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Юки Цунода
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