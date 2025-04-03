Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

3 апреля, 08:53

Хорнер: «Мы потребовали от Лоусона слишком многого в «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил решение перевести пилота Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз».

«Безусловно, это тяжелое решение — ты буквально отнимаешь у человека его мечту. Но в интересах команды иногда приходится идти на жесткие меры. Однако для Лиама это не конец карьеры — я лично обсудил с ним ситуацию и дальнейшие планы.

Мы должны признать это — мы потребовали от Лиама слишком многого и слишком рано. И чтобы он восстановился и смог постепенно раскрыть свой талант, мы вернули его в «Рейсинг Буллз».

Нам нужно многое сделать, работая над машиной. Нам нужно ее улучшить. И тут мы должны полагаться в том числе на опыт Юки Цуноды», — рассказал Хорнер Sky Sports.

Ранее, 27 марта, стало известно, что 24-летний японец, ранее выступавший за «Рейсинг Буллз», заменит Лиама Лоусона в «Ред Булл» уже на третьем этапе сезона — «Гран-при Японии».

Он пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: Skysports
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Юки Цунода
Читайте также
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя