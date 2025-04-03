Хорнер: «Мы потребовали от Лоусона слишком многого в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил решение перевести пилота Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз».

«Безусловно, это тяжелое решение — ты буквально отнимаешь у человека его мечту. Но в интересах команды иногда приходится идти на жесткие меры. Однако для Лиама это не конец карьеры — я лично обсудил с ним ситуацию и дальнейшие планы.

Мы должны признать это — мы потребовали от Лиама слишком многого и слишком рано. И чтобы он восстановился и смог постепенно раскрыть свой талант, мы вернули его в «Рейсинг Буллз».

Нам нужно многое сделать, работая над машиной. Нам нужно ее улучшить. И тут мы должны полагаться в том числе на опыт Юки Цуноды», — рассказал Хорнер Sky Sports.

Ранее, 27 марта, стало известно, что 24-летний японец, ранее выступавший за «Рейсинг Буллз», заменит Лиама Лоусона в «Ред Булл» уже на третьем этапе сезона — «Гран-при Японии».

Он пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.