Хорнер: «Лоусон уверенно влился в «Рейсинг Буллз», но Цуноде не повезло в квалификации»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на неудачное выступление Юки Цуноды в квалификации «Гран-при Японии», где местный пилот занял лишь 15-е место. При этом он отметил прогресс резервиста Лиама Лоусона, который показал 14-й результат.

«Досадная ситуация. Юки перегрел покрышки уже в первом повороте, и это стоило ему времени на всей оставшейся дистанции. До этого момента он шел хорошо. А вот Лиам, наоборот, выглядит очень уверенно — приятно видеть, как быстро он адаптировался в «Рейсинг Буллз»», — прокомментировал Хорнер в эфире Sky Sports.

Поул-позицию завоевал Макс Ферстаппен, подтвердив лидерство «Ред Булл» в Сузуке.