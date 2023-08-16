Хорнер рассказал, как поддержал Переса после череды неудачных выступлений

Сегодня, 22:12
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как помог вновь обрести уверенность пилоту команды Серхио Пересу после серии неудачных выступлений.
«Я думаю, что это всегда командная работа, и считаю, что все гонщики разные. Некоторых нужно обнять, другим нужен пинок под зад. Серхио определенно относится к типу людей, которым помогают объятия. Мы просто делаем все возможное, чтобы поддержать его, как члена команды, и помочь ему достичь того, на что, как мы знаем, он способен», — цитирует Хорнера Racingnews365.
На данный момент Перес занимает 2-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 189 очков. 33-летний мексиканский автогонщик 7 раз поднимался на подиум в текущем сезоне.
Сезон «Формулы-1» возобновится в конце августа гонкой в Нидерландах.