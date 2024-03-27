Хорнер рассказал, в какой области «Феррари» превосходит «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, за счет чего «Феррари» выглядела сильнее австрийской команды на «Гран-при Австралии».

«Грануляция покрышек — это та область, в которой «Феррари» особенно сильна. Вероятно, поэтому они не случайно были сильны в Вегасе и сильны в Австралии, так что это та область, в которой нам нужно будет совершенствоваться на трассах, где основная нагрузка направлена на передние колеса. У «Феррари» сильная команда, два сильных гонщика, достойная машина, у нас была сложная гонка, и они воспользовались этим. И все же впереди еще 21 гонка», — цитирует Хорнера Racingnews365.

На прошедшем этапе «Формулы-1» в Австралии «Феррари» сделала дубль — пилот команды Карлос Сайнс стал победителем гонки, Шарль Леклер финишировал вторым. На данный момент «Скудерия» располагается на втором месте в Кубке конструкторов с 93 очками. «Ред Булл» сохраняет лидерство (97).