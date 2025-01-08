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Сегодня, 14:04

Хорнер считает, что программа «Ред Булл» привлекает молодежь

Камила Абдурахманова
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что вариант возвращения в команду пилота Карлоса Сайнса остается в запасе.

«Карлос — отличный гонщик. Возможно, в дальнейшем мы еще будем с ним сотрудничать. Мы рассматривали его кандидатуру, но решили довериться нашей молодежной программе.

Наша программа привлекает молодежь, поскольку приводит в «Формулу-1». Если бы мы вновь взяли гонщика со стороны, это могло стать неправильным сигналом. Сейчас команды борются за гонщиков, уже когда им 13 или 14 лет, и мы хотим сохранить сильные позиции в этой борьбе».

По результатам 2024 года Сайнс, выступавший за «Феррари», занял пятое место в личном зачете пилотов «Формулы-1». В следующем сезоне он будет выступать за команду «Уильямс». Контракт с новой командой рассчитан на два года.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» занял третье место, уступив расположившейся на второй позиции «Феррари» и забравшему трофей «Макларен».

Формула-1
Ред Булл
Карлос Сайнс
Кристиан Хорнер
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