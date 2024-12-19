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Формула-1

Сегодня, 14:14

Хорнер сообщил, что Перес решил взять небольшой перерыв от «Ф-1»

Камила Абдурахманова
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, что Серхио Перес завершил выступления за команду.

«Он стал вторым в чемпионате пилотов в прошлом году. Он выиграл пять Гран-при в наших машинах. Но он оглянулся на завершившийся сезон, на прошлой неделе мы сели и обсудили, какими будут следующие шаги.

Он решил взять небольшой перерыв, фактически отпуск от «Формулы-1», — приводит слова британца Racingnews365.

Кристиан также отметил, что Перес все еще вовлечен в работу с брендом и командой, однако больше не будет выполнять обязанности гонщика. Ему грустно видеть, как он покидает команду.

Перес выступал в команде с 2021 года. На его счету за это время 6 побед и 39 подиумов. По итогам сезона-2024 он занял восьмое место в личном зачете — 152 очка.

Источник: Rasingnews365
1
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Серхио Перес
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