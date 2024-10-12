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Сегодня, 09:45

Хорнер сравнил бывшего конструктора «Ред Булл» Ньюи с ушедшим из «Манчестер Юнайтед» Роналду

Алина Савинова
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, скажется ли уход конструктора Эдриана Ньюи на результатах команды.

«Мы с большой теплотой вспоминаем время, когда Ньюи был с нами, но жизнь продолжается, и у нас по-прежнему отличная команда. Мы обладаем огромной силой. «Манчестер Юнайтед» не перестал побеждать, когда ушел Эрик Кантона — все должно развиваться, и я думаю, что у нас есть все необходимое, чтобы подхватить и продолжить эту эстафету», — приводит Racingnews365.

Когда Хорнеру указали на то, что Кантона в 1997 году завершил карьеру, а не присоединился к другой команде, он добавил: «Ладно, пусть будет Криштиану Роналду! Я не специалист по футбольным аналогиям».

10 сентября стало известно, что 65-летний Ньюи заключил долгосрочный контракт с «Астон Мартин». Он присоединится к команде в марте 2025 года, а до этого времени будет сотрудничать с «Ред Булл». Британец работает в «Формуле-1» с 1988 года.

Источник: Racingnews365
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Эдриан Ньюи

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