Хорнер высказался о конфликте Ферстаппена и Переса в конце сезона-2023

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о конфликте между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом, который произошел в конце сезона.

«Думаю, существуют темы, которые пилоты могут обсуждать наедине, между собой. При этом не обязательно выносить сор из избы и освещать каждый разговор. После гонки в Бразилии Ферстаппен и Перес поговорили и напряжение спало, что уже было заметно в Абу-Даби. На мой взгляд, Макс Ферстаппен и Серхио Перес — феноменальный состав «Ред Булл» на сегодня. Они добились успеха в последние пару сезонов, а также их совместная работа привела к первому за девять лет Кубку конструкторов. Они оба взрослые люди, которые честны друг с другом. И Макс, и Чеко — взрослые люди, если возникнет проблема, то она обсуждается. Общение — лучший способ найти решение», —сказал Хорнер в шоу KTM Summer Grill от Speedcafe.

После «Гран-при Бразилии» сообщалось о конфликте между напарниками австрийской команды. Тогда нидерландец отказался отдавать мексиканцу позицию, несмотря на приказ команды. Позже СМИ сообщали, что Ферстаппен так отомстил Пересу за аварию в квалификации «Гран-при Монако», где мексиканец якобы специально разбил болид и испортил напарнику быстрый круг.

25-летний Ферстаппен в сезоне-2022 во второй раз подряд стал чемпионом мира. 32-летний мексиканец занял третье место в личном зачете, уступив пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру 4 очка в борьбе за вице-чемпионство.