Хорнер заявил, что Ферстаппену нужно сбросить пару килограммов за зимний перерыв

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену стоит сбросить вес за зимний перерыв.

«Гонщики в «Формуле-1» как жокеи, которым постоянно нужно держаться в определённом весе. После стейков в Остине и тако в Бразилии мы увидели, что стрелка на весах, когда на них вставал Макс, начинала быстро подниматься вверх. Так что, думаю, за зимний перерыв к моменту возвращения за руль ему стоит сбросить пару килограммов», — приводит слова Хорнера Motorsport.

В минувшем сезоне 25-летний нидерландец выиграл свой второй чемпионский титул подряд, набрав 454 очка.