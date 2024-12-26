Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:05

Хорнер: «Я никогда не думал об уходе»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о непростой ситуации в начале года, когда одна из сотрудниц обвинила его в неподобающем поведении.

«В жизни важно придерживаться своих принципов и убеждений. Я получил огромную поддержку внутри команды. В паддоке ходило много разговоров, но как только я пересекал границу наших боксов, все было как обычно.

В подобных ситуациях вы сразу видите, кто ваши друзья. Я никогда не думал об уходе, но этот год не хотел бы повторить. Думаю, тот факт, что мы закончили сезон с теми результатами, которых добились, свидетельствует о силе и глубине нашей команды», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Хорнер отметил, что некоторые пытались использовать сложную ситуацию в свою пользу, но она сплотила команду. «Ред Булл» стремились к максимальным результатам даже когда машина не была самой быстрой. Они стремились придумать лучшую стратегию, идеально провести пит-стопы, обеспечить высокую надежность. В конце сезона смогли вернуть машине скорость и результаты, а в последних гонках одержали две победы.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» занял третье место, уступив расположившейся на второй позиции «Феррари» и забравшему трофей «Макларен».

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Читайте также
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
В Новый год жители России смогут увидеть Черную Луну
Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя