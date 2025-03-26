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Формула-1

26 марта, 11:26

Хорнер: «Ред Булл» намерен обойти «Макларен»

Камила Абдурахманова
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Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что коллектив намерен сократить отставание от лидирующего «Макларен» и в перспективе вырваться вперед.

«Мнения о текущем распределении сил довольно субъективны и во многом зависят от конкретного уик-энда. Ферстаппен смог догнать гонщиков «Феррари», но обогнал только одного из них. Безусловно, «Макларен» сейчас задает тон — они победили в двух первых гонках, но мы намерены их настигнуть и перейти в атаку.

У нас хорошая база для развития. В квалификации мы проиграли всего 0,17 секунды, а во второй части гонки показали темп, сопоставимый с «Макларен». Мы понимаем, какие элементы машины требуют доработки, и уже готовим апдейты для RB21.

Новые решения помогут нам выиграть время на круге и усилить давление на «Макларен». Они впереди, но разрыв не критический» — цитирует Хорнера Motosport Week.

Макс Ферстаппен занял 2-е место на «Гран-при Австралии» и 4-е — в Китае. Лиам Лоусон сошел в Австралии, а в Шанхае финишировал 12-м.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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