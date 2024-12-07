Хюлькенберг из-за штрафа лишился четвертого места в квалификации на этапе в Абу-Даби

Пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг получил штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке «Гран-при Абу-Даби».

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли данное решение в связи с тем, что 37-летний гонщик опередил две машины в тоннеле на выезде из пит-лейна. В вердикте отмечается, что подобные маневры запрещены, поскольку являются потенциально опасными.

Хюлькенберг показал четвертое время в квалификации. Теперь он будет стартовать седьмым.

Поул на этапе в Абу-Даби завоевал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второе место в квалификации занял его партнер по команде Оскар Пиастри, третье — Карлос Сайнс из «Феррари».