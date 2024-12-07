Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:33

Хюлькенберг из-за штрафа лишился четвертого места в квалификации на этапе в Абу-Даби

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг получил штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке «Гран-при Абу-Даби».

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли данное решение в связи с тем, что 37-летний гонщик опередил две машины в тоннеле на выезде из пит-лейна. В вердикте отмечается, что подобные маневры запрещены, поскольку являются потенциально опасными.

Хюлькенберг показал четвертое время в квалификации. Теперь он будет стартовать седьмым.

Поул на этапе в Абу-Даби завоевал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второе место в квалификации занял его партнер по команде Оскар Пиастри, третье — Карлос Сайнс из «Феррари».

Формула-1
Нико Хюлькенберг
Читайте также
Международный день художника отметят 8 декабря
И.о. мэра Чернигова Ломако подал в отставку из-за угроз военной администрации
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
Указ императора Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве
Сегодня
Вчера
Неделя