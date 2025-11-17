Хюлькенберг — об улучшении результатов в квалификациях: «Просто взял себя в руки»

Пилот «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг рассказал о том, как ему удалось улучшить результаты в квалификациях в сезоне-2025.

«Ну, я просто взял себя в руки и продолжил работать. Иногда есть позитивная динамика или импульс, а иногда этого нет. Мы просто продолжали работать. И это, вероятно, просто результат данного процесса», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365.

После 21 этапа 38-летний немец занимает девятое место в личном зачете с 43 очками.

В этом сезоне гонщик впервые в карьере попал на подиум «Формулы-1», заняв третье место на Гран-при Великобритании.