Хюлькенберг получил дисквалификацию в Бахрейне

Пилот команды «Заубера» Нико Хюлькенберг был дисквалифицирован на «Гран-при Бахрейна» из-за нарушения технического регламента.

Несмотря на то что Хюлькенберг занял 13-е место, техническая проверка выявила проблему: планка на днище его болида была сточена сильнее, чем разрешено правилами, и ее толщина составила менее 9 мм.

Стюарды рассмотрели обстоятельства дела и приняли решение дисквалифицировать болид Хюлькенберга.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.