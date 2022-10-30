Хюлькенберг является основным претендентом на место в «Хаасе» в 2023 году

Нико Хюлькенбергу может занять место боевого пилота в «Хаасе» в 2023 году, утверждает Motorsport.

Контракт Мика Шумахера с американской командой истекает в конце сезона-2022. Хюлькенберг заменит немца в «Хаасе» в 2023-м, еще один претендент Антонио Джовинацци будет выступать за «Феррари» в WEC, а сам Шумахер возьмет перерыв.

Хюлькенберг начал контактировать с «Хаасом» после"Гран-при Нидерландов", и с тех пор переговоры активизировались.

Более того, отмечается, что подписание контракта с новым титульным спонсором с сезона-2023 позволяет «Хаасу» не полагаться на гонщиков, которые приносят деньги.

Если сделку с Хюлькенбергом согласуют в ближайшее время, объявление может состояться перед «Гран-при Сан-Паулу» (13 ноября).