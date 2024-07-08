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Инженер Хэмилтона: «Как только Льюис сказал мне заткнуться — я понял, что мы в игре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Инженер пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона Питер Боннингтон поделился впечатлениями от победы гонщика на «Гран-при Великобритании».

«Это очень эмоционально. Прошло много времени. Мы с ним упорно работали, пытаясь вернуться к победам. Главным моментом стала обратная связь Льюиса на первом отрезке гонки. Потому что изначально баланс машины был далек от идеального. Знаете, когда дело доходит до пилотажа на грани, Льюис является одним из лучших — ты знаешь, что он сможет сберечь шины и добраться до конца гонки. Как только он сказал мне по радио заткнуться — я понял, что мы в игре», — приводит слова Боннингтона Sky Sports.

Льюис Хэмилтон. Хэмилтон выиграл первый раз в сезоне. Он ждал успеха 945 дней и теперь обошел Шумахера

Второе место на «Гран-при Великобритании» занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с 2021 года. Он установил рекорд по количеству побед на одном этапе, выиграв гонку в Сильверстоуне в 9-й раз.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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