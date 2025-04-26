Инженер Норриса раскрыл секрет их успешного сотрудничества

Гоночный инженер «Макларена» Уилл Джозеф, работающий с Ландо Норрисом, объяснил, как доверие и открытость помогают британцу прогрессировать в «Формуле-1».

«Доверие — это основа. Наши отношения должны быть такими, чтобы Ландо мог полностью нам доверять, и мы — ему. Бывают моменты, которые мы обсуждаем внутри нашей команды, и он верит: если нас что-то не устроит, мы скажем ему прямо. Точно так же, если он будет недоволен нашей работой, он честно нам об этом сообщит», — рассказал Джозеф в интервью Racingnews365.

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнеру по команде Оскару Пиастри, у которого 99 баллов.