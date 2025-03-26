Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

26 марта, 08:24

Источник: Цунода заменит Лоусона в «Ред Булл» начиная с «Гран-при Японии»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Японский пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода сменит новозеландца Лиама Лоусона в основной команде «Ред Булл», сообщает издание De Telegraaf.

По данным источника, Цунода присоединится к австрийской команде уже на «Гран-при Японии», который состоится с 4 по 6 апреля. Лоусон, в свою очередь, займет место Цуноды в «Рейсинг Буллз».

На текущий момент в личном зачете «Формулы-1» Цунода занимает 13-ю позицию с тремя набранными очками, тогда как Лоусон находится на 17-м месте, не заработав ни одного очка.

Источник: De Telegraaf
2
Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
Читайте также
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя