Источник: Цунода заменит Лоусона в «Ред Булл» начиная с «Гран-при Японии»

Японский пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода сменит новозеландца Лиама Лоусона в основной команде «Ред Булл», сообщает издание De Telegraaf.

По данным источника, Цунода присоединится к австрийской команде уже на «Гран-при Японии», который состоится с 4 по 6 апреля. Лоусон, в свою очередь, займет место Цуноды в «Рейсинг Буллз».

На текущий момент в личном зачете «Формулы-1» Цунода занимает 13-ю позицию с тремя набранными очками, тогда как Лоусон находится на 17-м месте, не заработав ни одного очка.