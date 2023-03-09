Источник: «Феррари» покинул глава отдела аэродинамики

Руководитель отдела аэродинамики «Феррари» Давид Саншес ушел из команды, сообщает It.motorsport.com.

По информации итальянского издания, специалист присоединится к одной из британских команд. Решение предположительно не связано с выступлением «Феррари» на «Гран-при Бахрейна» — оно готовилось заранее.

Саншес работал в «Феррари» с 2012 года, а в 2021 получил должность ведущего инженера и возглавил отдел аэродинамики. Француз руководил разработкой двух последних машин — F1-75 (2022 год) и SF-23 (2023 год) — и являлся одной из ключевых фигур эры Маттиа Бинотто.

Как отмечает источник, уход Саншеса окажет существенное влияние на скудерию и в особенности на доработку машины 2023 года.