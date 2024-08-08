Источник: Ферстаппен может перейти в «Мерседес» в сезоне-2026, но не в «Астон Мартин»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен размышляет над переходом в «Мерседес» в 2026 году, сообщает F1-Insider.com.

По информации источника, семья 26-летнего гонщика хочет понаблюдать за развитием шасси «Серебряных стрел» в 2025-м. Кроме того, в сезоне-2026 «Формула-1» перейдет на новый моторный регламент, и отмечается, что подготовка на данный момент складывается в пользу «Мерседес», а не «Ред Булл».

При этом утверждается, что слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Астон Мартин» не соответствуют действительности. Ранее сообщалось, что владелец британской команды Лоренс Стролл хочет видеть в своем коллективе трехкратного чемпиона мира.

Нидерландский гонщик выступает за «Ред Булл» с 2016 года и за это время одержал 61 победу в «Королевских гонках». В нынешнем сезоне Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов с 277 очками.