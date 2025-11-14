Источник: Гран-при Аргентины может вернуться в календарь «Формулы-1»

Британский журналист Джо Сейвард сообщил, что в Аргентине ведут переговоры о возвращении Гран-при в календарь «Формулы-1» в 2028 году.

По информации источника, активные разговоры на эту тему возникли после новости о продлении контракта аргентинского гонщика Франко Колапинто с «Альпин». Отмечается, что власти Буэнос-Айреса уже разработали план и выразили готовность вложить 110 миллионов долларов в автодром имени Хуана Оскара Галвеса. Сейчас эту трассу готовят к Гран-при Аргентины MotoGP-2027.

Этап «Формулы-1» в Аргентине проводился с 1953 по 1998 год (с перерывами). Это первый этап в истории «Королевских гонок», который проходил за пределами Европы.