Источник: «Мерседес» подписал контракт с 17-летним Кими Антонелли

«Мерседес» подписал контракт с 17-летним пилотом Андреа Кими Антонелли, сообщает издание Sport.de и телекомпания RTL.

По данным источников, итальянский гонщик уже заключил соглашение с командой «Формулы-1». Таким образом за «Мерседес» в следующем сезоне будут выступать Джордж Расселл и Антонелли, который заменит Льюиса Хэмилтона.

Антонелли с 2019 года является участником юниорской академии «Мерседес». На данный момент он представляет «Прему» в «Формуле-2». В сезоне-2024 17-летний итальянец набрал 48 очков и располагается на шестом месте в личном зачете пилотов «младшей» гоночной серии.