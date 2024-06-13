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Сегодня, 10:08

Источник: «Мерседес» подписал контракт с 17-летним Кими Антонелли

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Мерседес» подписал контракт с 17-летним пилотом Андреа Кими Антонелли, сообщает издание Sport.de и телекомпания RTL.

По данным источников, итальянский гонщик уже заключил соглашение с командой «Формулы-1». Таким образом за «Мерседес» в следующем сезоне будут выступать Джордж Расселл и Антонелли, который заменит Льюиса Хэмилтона.

Антонелли с 2019 года является участником юниорской академии «Мерседес». На данный момент он представляет «Прему» в «Формуле-2». В сезоне-2024 17-летний итальянец набрал 48 очков и располагается на шестом месте в личном зачете пилотов «младшей» гоночной серии.

Формула-1
Мерседес
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