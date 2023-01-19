Источник: новый болид «Феррари» будет на секунду быстрее прошлогоднего

Болид «Феррари» на сезон-2023 будет на секунду быстрее прошлогодней версии машины, сообщает Formula1.uno.

По информации источника, В 2023 году наиболее значительные улучшения, которые получит болид, будут связаны с прохождением поворотов на средних и низких скоростях. Ожидается, что это произойдет благодаря разработкам в аэродинамической трубе и использованию командами более мягких настроек для понимания поведения болида на различных поверхностях трассы, которые уже анализируются на симуляторе.

Отмечается, что цифры, которые команда получила исходя из результатов на симуляторе — очень позитивные. Источник утверждает, что новый болид итальянской команды будет на секунду быстрее.

«Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов-2022 с 554 очками и не смогла навязать битву за титул «Ред Булл» (759).

Презентация нового болида состоится 14 февраля.