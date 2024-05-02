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Сегодня, 15:55

Источник: Сайнс отказал «Ауди» и надеется на переход в «Ред Булл» или «Мерседес»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс не будет подписывать контракт с «Ауди», сообщает журналист DAZN и SoyMotor Антонио Лобато.

По информации источника, 29-летний испанец не принял предложение «Заубера», который с 2026 года станет заводской командой немецкой компании «Ауди». Отмечается, что Сайн рассчитывает на переход в «Ред Булл» или «Мерседес» и на данный момент ведет переговоры с этими командами.

При этом испанские СМИ утверждают, что «Мерседес» хочет заполучить трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Ранее «Ауди» сообщила о подписании многолетнего контракта с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом. В ближайшее время компания должна объявить имя его напарника.

В начале февраля стало известно, что гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон в 2025 году присоединится к «Феррари», где займет место Сайнса. На данный момент испанец занимает четвертое место в личном зачете «Формулы-1».

Формула-1
Карлос Сайнс
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