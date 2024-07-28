Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 07:55

Источник: Сайнс перейдет из «Феррари» в «Уильямс»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс со следующего сезона будет выступать за «Уильямс», сообщает F1-Insider.

По данным источника, испанец определился с командой и подпишет контракт на один год с возможностью продления.

В феврале 2024 года стало известно, что Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его место в команде займет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

5 июля сообщалось, что 29-летний Сайнс принял решение присоединиться к «Альпин».

Гонщик перешел в «Феррари» в 2021 году. После 13 этапов сезона-2024 испанец занимает четвертое место в личном зачете пилотов (154 очка).

Формула-1
Уильямс
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Женская сборная Канады оштрафована на 6 очков за шпионаж перед матчем с Новой Зеландией
Медведев обыграл Хидзикату на старте Олимпиады в Париже
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Перес — о старте со второго места: «Лучшая позиция в Спа. О ней можно только мечтать»