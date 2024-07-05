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Сегодня, 14:21

Источник: Сайнс продолжит карьеру в «Альпин»

Алина Савинова
Карлос Сайнс.
Фото AFP
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс принял решение присоединиться к «Альпин» со следующего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, исполнительный консультант французской команды Флавио Бриаторе убедил 29-летнего пилота в перспективности нового проекта, в котором Сайнсу также обещана центральная роль.

Кроме того, на выбор испанца повлиял и тот факт, что с 2026 года «Альпин» будет выступать на двигателях «Мерседес».

В начале февраля стало известно, что Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024 в связи с тем, что на его место команда пригласила семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который сейчас выступает за «Мерседес».

27 июня с «Альпин» новый долгосрочный договор заключил Пьер Гасли. Вторым пилотом команды на данный момент является Эстебан Окон.

Источник: https://www.gazzetta.it/Formula-1/05-07-2024/formula-1-sainz-all-alpine-tutti-i-dettagli.shtml
Формула-1
Альпин
Феррари
Карлос Сайнс
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