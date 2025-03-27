Источник: состояние Михаэля Шумахера остается крайне тяжелым

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в очень болезненном состоянии, сообщает Daily Mail.

«Ситуация очень печальная», — приводит слова репортера Феликса Горнера Daily Mail.

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. После аварии он долгое время находился в коме, подключенный к аппарату ИВЛ. Семья строго охраняет его частную жизнь, не раскрывая подробностей о его здоровье.

56-летний Шумахер является 7-кратным чемпионом мира «Формулы-1», на его счету 91 победа (2-е место после Хэмилтона), 155 подиумов, 68 поул-позиций.